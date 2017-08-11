Премьер Австралии пообещал вступиться за США в случае атаки КНДР

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что в случае нападения КНДР на США Канберра поможет Вашингтону отразить северокорейский удар, передает Газета.Ru.

«В случае атаки на США со стороны Северной Кореи Австралия придет на помощь к США точно так же, как бы они пришли на помощь при атаке на Австралию», — сказал глава правительства.

По его словам, Австралия является самым надежным союзником Вашингтона.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы применить военную силу в отношении Северной Кореи.