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Премьер Австралии пообещал вступиться за США в случае атаки КНДР

11.08.2017 - 11:57

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что в случае нападения КНДР на США Канберра поможет Вашингтону отразить северокорейский удар, передает Газета.Ru.

«В случае атаки на США со стороны Северной Кореи Австралия придет на помощь к США точно так же, как бы они пришли на помощь при атаке на Австралию», — сказал глава правительства.

По его словам, Австралия является самым надежным союзником Вашингтона.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы применить военную силу в отношении Северной Кореи.

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