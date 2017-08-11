В Подмосковье задержаны двое мужчин, подозреваемые в убийстве 4 человек

Двое мужчин, подозреваемые в убийстве 4-х человек, задержаны в Раменском районе Подмосковья. Об этом, как передает РИАМО, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СКР по региону.

«Заочно им было предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений, - говорится в сообщении. - В декабре 2016 г. был задержан один из обвиняемых, который признал свою вину в ходе допроса. <…> В настоящее время задержаны еще двое обвиняемых".

Отмечается, что подозреваемые в ходе допроса свою вину не признали.

Ведется следствие.