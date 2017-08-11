Додон посетит военную базу США в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что 14 августа намерен посетить военную базу в селе Бульбоака, где США планируют построить новые объекты.

«В последнее время много говорится о военном полигоне в Бульбоаке, об участии США в работах на полигоне и об американском финансировании. Как верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Молдавии, я поеду в понедельник с рабочим визитом на полигон, чтобы ознакомиться на месте с положением дел», — написал Додон в Facebook.

Он призвал не забывать, что «Молдавия — нейтральная страна», пишет RT.

«Не позволю, чтобы молдавские военные стали частью или винтиками в каком-либо военном блоке, будь то на Западе или на Востоке», — пояснил президент Молдавии.