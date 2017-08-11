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ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 33 раза

11.08.2017 - 09:59

Украинские силовики за минувшие сутки 33 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом заявили сегодня в оперативном командовании ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины 33 раза нарушили режим прекращения огня. Применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — отметили в командовании.
Там добавили, что под огонь вражеских подразделений попали 15 прифронтовых населенных пунктов Республики и их окрестности.

Информация о пострадавших уточняется, сообщают "Новости Донецкой Республики".

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