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На западе Донецка от обстрелов повреждены два дома и хозпостройки

11.08.2017 - 09:48

Два дома и хозяйственные постройки повреждены в поселке Трудовские Петровского района Донецка в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в райадминистрации.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Трудовские в доме по улице Мамина-Сибиряка, 57, повреждена кровля, в 27-ом доме по этой же улице повреждены сарай и летняя кухня, по улице Чехова, 9, в квартире 1 – полностью повреждена кровля, а по улице Лукьяненко, 44а – забор и сарай", — сообщили там.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ вновь были обесточены села Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Сергеевка Новоазовского района на юге ДНР, однако ремонтные бригады уже восстановили энергоснабжение.

Информация о пострадавших уточняется, сообщают "Новости Донецкой Республики".

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