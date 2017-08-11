СМИ сообщили о возможных ответных мерах США на сокращение американской дипмиссии в РФ

Вашингтон может потребовать от Москвы закрыть одно из российских генконсульств на территории Соединённых Штатов в качестве ответной меры на сокращение американской дипмиссии в России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники.

Как отмечается, в настоящее время у России четыре генконсульства на территории США, в то время как у США в России их три.

В сообщении говорится, что о решении закрыть российское генконсульство может быть объявлено к 1 сентября.

7 августа госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что Вашингтон отреагирует на высылку американских дипломатов из России к сентябрю, пишет RT.