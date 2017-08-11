Лавров провел встречу с премьером Таиланда Чан-Очой

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил развитие отношений Москвы и Бангкока с премьер-министром страны Праютом Чан-Очой. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в четверг в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился в Бангкоке с главой МИД Таиланда Доном Прамудвинаи.

Как отметили в МИД РФ по итогам визита, "проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития российско-таиландского сотрудничества с акцентом на реализацию достигнутых договоренностей на высшем уровне, нацеленных на углубление политического диалога, наращивание кооперации в торгово-экономической и гуманитарной областях, уплотнение взаимодействия по вопросам глобальной и региональной повестки дня".