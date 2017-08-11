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Пекин обвинил Вашингтон в подрыве безопасности Китая

11.08.2017 - 07:56

Власти Китая обвинили Вашингтон в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с приближением американского военного эсминца USS John S. McCain к островам Спратли в Южно-Китайском море. Об этом, как передает ИА REGNUM, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

По словам дипломата, военный эсминец США, который находился в акватории Южно-Китайского моря без разрешения правительства КНР, нарушил законы страны. Шуан отметил, что Пекин обладает неоспоримым суверенитетом над архипелагом Наньша и прилегающей к нему акватории.

«Акт корабля США нарушает как законодательство КНР, так и международное право, серьезно подрывая суверенитет и безопасность Китая и ставя под опасность представителей армии с обеих сторон», — говорится в сообщении.

Дипломат добавил, что Китай намерен обеспечивать мир и стабильность в Южно-Китайском море, а также твердо отстаивать свой территориальный суверенитет и морские интересы.

«США следует играть конструктивную роль в этом, — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР. — Не нужно повторно предпринимать действия, которые вредят взаимодоверию между США и Китаем и стабильности региона».

Напомним, 10 августа эсминец USS John S. McCain военно-морских сил США без разрешения Пекина прошел вблизи от рифа Мэйцзи из состава островов Спратли. Эту территорию Китай считает своей.

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