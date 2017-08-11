Мадуро готов восстановить отношения с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей готовности восстановить отношения с Соединёнными Штатами, об этом сообщает телеканал Venezolana de Television.

Также Мадуро призвал министра иностранных дел республики Хорхе Арреасе, чтобы он организовал встречу между президентом Венесуэлы и американским лидером Дональдом Трампом во время заседания ООН.

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что для США важно возложить ответственность за ситуацию в Венесуэле на её президента Николаса Мадуро, пишет RT.