Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 11 Августа, 2017
Видео Интервью

Подробно

Мадуро готов восстановить отношения с США

11.08.2017 - 07:48

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей готовности восстановить отношения с Соединёнными Штатами, об этом сообщает телеканал Venezolana de Television.

Также Мадуро призвал министра иностранных дел республики Хорхе Арреасе, чтобы он организовал встречу между президентом Венесуэлы и американским лидером Дональдом Трампом во время заседания ООН.

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что для США важно возложить ответственность за ситуацию в Венесуэле на её президента Николаса Мадуро, пишет RT.

ПолитикаБольше материалов
Опыт сирийской войны
Игорь Усольцев
Превращение Грузии
Шота Апхаидзе
Бармалеи для Венесуэлы
Петр Иванченко
«Джавелины» не спасут ВСУ
Константин Щемелинин
Асад побеждает
Николай Севостьянов
ВИЧ ИГИЛ
Артур Атаев
ОбществоБольше материалов
Колесо историиБольше материалов
Гангутская виктория
Петр Мультатули
Крест и меч Святой Руси
Александр Гончаров
Уроки столетия
Андрей Горбачев
Немец планирует удар
Петр Мультатули
ПроисшествияЕще
Агония красного дракона
В духовной брани между светом и тьмой не бывает компромиссов
Алексей Мысловский
Украденное будущее России
На памятники святых нападают бесноватые
Константин Залесский
БлогиЕще
Рамзан Кадыров — за Белого Царя
Глава Чечни вступился за святых и оскорбленных верующих
Юрий Котенок
ЭкономикаБольше материалов
Идет война торговая...
Ее венцом станет война на территории третьей страны
Константин Щемелинин
Совок остался в школе
Очищение от социалистических принципов равенства улучшит дисциплину и повысит успеваемость
Александр Литке
Даже мигранты не спасают
Кто будет жить на Дальнем Востоке через десять лет?
Павел Маньшин
В поддержку авторского права
Его отсутствие ведет к монополии и ущемлению свободы слова
Александр Литке
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования