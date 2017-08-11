В России могут появиться самообучающиеся крылатые ракеты

В России к 2050 году могут появиться самообучающиеся крылатые ракеты, заявил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

По его словам, новые ракеты смогут самостоятельно выбирать тактику атаки, а также перераспределять между собой цели.

«Допустим, летят несколько ракет. Одна поражает цель и за секунду до встречи с ней подаёт сигнал, что задание выполнено. Это позволяет не тратить ракеты на повторное уничтожение одного и того же объекта. После этого машины перераспределяют цели и продолжат атаку», — рассказал Обносов газете «Известия».

При этом он отметил, что «уровень развития науки и техники ещё не подошел к тому порогу, чтобы о думающих машинах можно было говорить достаточно серьёзно», пишет RT.

«Если навалиться на этот вопрос, то к 2050 году самообучающиеся системы у нас появятся», — подытожил Обносов.