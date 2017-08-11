В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в краже драгоценностей на 1,5 млн рублей

Мужчина, подозреваемый в краже ювелирных изделий на сумму более 1,5 млн рублей, задержан в Подмосковье. Об этом "Агентству Москва" сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Мособласти Татьяна Петрова.

«В дежурную часть отдела МВД РФ по Чеховскому району поступило сообщение от 30-летней жительницы Москвы, о том, что во время ее отсутствия неизвестный через незапертую дверь проник в дачный дом и похитил ювелирные изделия, - сказала Т.Петрова. - Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей".

По ее словам, стражи порядка по "горячим следам" по подозрению в совершении данного преступления был задержан 36-летний мужчина.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.