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В Подмосковье предстанет перед судом завотделом опеки, обвиняемая в халатности

11.08.2017 - 06:39

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили, что перед судом предстанет заведующая одного из отделов управления опеки и попечительства министерства образования Подмосковья, обвиняемая в халатности, повлекшей по неосторожности гибель удочеренной девочки.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей отделом устройства детей, оставшихся без попечения родителей, господдержки и выплат социального характера управления опеки и попечительства министерства образования Мособласти по городским округам Кашира и Озеры, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, - говорится в сообщении. - В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», пишет "Агентство Москва".

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