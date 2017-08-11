В Подмосковье предстанет перед судом завотделом опеки, обвиняемая в халатности

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили, что перед судом предстанет заведующая одного из отделов управления опеки и попечительства министерства образования Подмосковья, обвиняемая в халатности, повлекшей по неосторожности гибель удочеренной девочки.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей отделом устройства детей, оставшихся без попечения родителей, господдержки и выплат социального характера управления опеки и попечительства министерства образования Мособласти по городским округам Кашира и Озеры, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, - говорится в сообщении. - В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», пишет "Агентство Москва".