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Министр соцполитики Украины связал расходы украинцев на еду с обжорством

10.08.2017 - 22:49

Украинцы тратят половину своих заработков на продукты питания, потому что много едят. Об этом заявил министр социальной политики страны Андрей Рева в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, на Украине сложилась совсем иная традиция питания из-за войн и голодоморов, культивировалось особое отношение к хлебу. Поэтому то, что немцы тратят на питание 14 процентов доходов, а украинцы - 50 процентов, зависит совсем не от размера заработка, полагает министр, пишет "Российская газета".

"Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", - заявил Рева.

Он также отметил, что статистически данные, которые указывают, что в 2016 году украинцы в среднем съели на 50 кг продуктов меньше, чем в 2013-м, не совсем точны. Они основаны на данных о продажах в магазинах и не учитывают те продукты, которые приобретаются с рук или на рынках.

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