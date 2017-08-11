На западной окраине Донецка под обстрел попали сотрудники МЧС ДНР. Об этом заявили в оперативном командовании Республики.

"Подразделения ВСУ осуществили обстрел Петровского района города Донецк, - говорится в сообщении. - В результате обстрела произошло возгорание дома по улице Мамина-Сибиряка, 35. Прибывший пожарный расчет также подвергся целенаправленному обстрелу со стороны украинской армии", сообщают "Новости Донецкой Республики".

Представитель командования подчеркнул, что информация о пострадавших не поступала. Повреждения получил пожарный автомобиль. Детали произошедшего уточняются.