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Китай обвинил США в нарушении норм международного права

10.08.2017 - 21:30

В МИД Китая заявили, что США нарушили суверенитет КНР и нормы международного права, когда американский эсминец «Джон С. Маккейн» прошёл вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море.
Об этом говорится в сообщении МИД Китая.

Отмечается, что китайская сторона не разрешала американскому эсминцу приближаться к островам.

«Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах», — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Как указывается в сообщении, «провокационные действия США» вынудили китайские власти принять меры по усилению обороноспособности страны в регионе, пишет RT.

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