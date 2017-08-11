Путин подписал указ об изменении доли государства в "Россетях"

Президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет увеличение доли государства в «Россетях» на уровне 88,04%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В декабре 2016 г. глава государства подписал указ о дополнительной эмиссии акций «Россетей» с обеспечением доли РФ в компании не менее 87,91%, что соответствовало текущему уровню. При этом правительству РФ было поручено в течение трех месяцев подготовить документы, касающиеся определения размера доли участия Российской Федерации в уставном капитале компании.

В марте 2017 г. «Россети» объявили публичную оферту на пакет акций в размере почти 427,67 млн акций (0,22% уставного капитала), не реализованный в рамках допэмиссии. Сообщалось, что средства от допэмиссии направят на создание энергетической инфраструктуры для чемпионата мира по футболу 2018 г.

«Россети» объединяют 70% распределительных и более 90% магистральных электросетевых активов государства. В управлении компании находятся 37 дочерних и зависимых обществ, в том числе 14 межрегиональных, и Федеральная сетевая компания (ФСК ЕЭС). По обновленной информации на сайте компании, 88,04% акций «Россетей» принадлежат государству, 8,82% - юридическим и 3,14% - частным лицам, пишет "Ведомости".