Два сотрудника постпредства США при ООН подали в отставку

Два сотрудника аппарата постпреда США при ООН Никки Хейли подали в отставку. Об этом сообщает агентство Bloomberg, позже информация была подтверждена самой Хейли.

Уточняется, что речь идет о руководителе аппарата сотрудников Стивене Гроувсе и директоре по коммуникациям Джонатане Уотчеле. Подчеркивается, что эти сотрудники являются ключевыми в аппарате постпреда, а значит, их уход может стать серьезной проблемой для постпредства США, в частности, на фоне обострившейся ситуации вокруг КНДР.

«Джонатан и Стивен недавно столкнулись с семейными проблемами. Они всегда будут частью команды и добрыми друзьями», — написала Хейли в своем микроблоге в Twitter, пишут "Известия".