Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз добычи нефти в России в 2017 г. на 40 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой - до 11,11 млн баррелей в сутки, следует из августовского доклада ОПЕК.

Таким образом, картель ожидает, что добыча нефти в России в 2017 г. окажется на 30 тыс. баррелей в сутки выше уровня 2016 г.

Кроме того, на 2018 г. ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в РФ на 130 тыс. баррелей в сутки относительно 2017 г. до 11,24 млн баррелей в сутки.

Организация также повысила прогноз по объему мирового спроса на нефть в 2017 году на 110 тыс. баррелей в сутки - до 96,49 млн баррелей. При этом ОПЕК повысила прогноз по росту мирового спроса в 2017 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,37 млн баррелей.

Мировой спрос на нефть в 2018 году, как ожидает ОПЕК, окажется на 1,28 млн баррелей в сутки выше, чем в текущем году, и составит 97,8 млн баррелей.

Спрос на нефть стран ОПЕК в 2017 году будет на 400 тыс. баррелей в сутки выше, чем в 2016 году, и достигнет 32,4 млн баррелей. В 2018 году показатель не изменится и составит 32,4 млн баррелей в сутки, пишет ТАСС.