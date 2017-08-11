Удальцов: "Мы не будем пушечным мясом"

Оппозиционер Сергей Удальцов, который совсем недавно вышел из колонии, обвинил блогера Алексея Навального в том, что он подставлял людей под аресты и задержания. Так, во время своей пресс-конференции он напомнил, как Навальный предлагал "подставить участников протестов под дубинки" у кинотеатра "Ударник", а не идти митинговать на площадь.

— У меня есть к нему вопросы, — отметил Удальцов, добавив, что не стоит делать из Навального кумира.

Более того, оппозиционер пояснил, что даже если Навальный станет кандидатом в президенты России, хотя у него есть судимость, то он не будет за него голосовать.

"Навальный — не мой кандидат, — заявил оппозиционер. — Я не пойду за него голосовать. Мы не будем пушечным мясом", пишет Life.ru.