Удальцов обвинил Навального в провоцировании арестов

Оппозиционер Сергей Удальцов, освобожденный после 4,5 лет заключения за организацию массовых беспорядков, заявил, что оппозиционер Алексей Навальный заведомо подставлял людей под аресты. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передает «Газета.Ru».

«Навальный предлагал посадить людей перед кинотеатром «Ударник». Нельзя заведомо подставлять людей под аресты», — сказал Удальцов.

Он добавил, что Навальный не помогал ему, пока он был в заключении, и сам он об этом не просил.

«Навальный не мой кандидат [в президенты]», — сказал Удальцов, отметив, что не пойдет митинговать за него.