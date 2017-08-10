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Посольство РФ в Анкаре уточняет ситуацию с задержанием гражданина РФ в Турции

10.08.2017 - 13:41

Посольство России в Анкаре уточняет информацию о задержании гражданина России, которого подозревают в террористической деятельности.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства Ирину Касимову.

«Ранее сегодня турецкие СМИ сообщили о задержании российского гражданина (...) на территории Турции по подозрению, насколько можно судить, в террористической деятельности, - заявили в посольстве. - Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной ситуации и прояснению обстоятельств этого дела».

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