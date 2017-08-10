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Moody's увидел в новых санкциях риск для переговоров "Газпрома" с Киевом

10.08.2017 - 12:59

Новые санкции США создают риск ослабления переговорной позиции "Газпрома" с Украиной по тарифам на транзит газа, считает международное рейтинговое агентство Moody's.

"В конце 2019 года истекает срок действия договора между "Газпромом" и Украиной о транзите газа. Принятый закон о санкциях создает риск ослабления переговорной позиции "Газпрома" по тарифам. Ослабление переговорной позиции "Газпрома" может привести к росту его транзитных расходов из-за более высоких транзитных тарифов и объемов по сравнению с теми, которые планировались ранее", — пишет агентство.

Ранее компания рассчитывала, что с запуском "Северного потока-2" и "Турецкого потока" годовой объем транзита газа через Украину может сократиться до 15 миллиардов кубометров газа с 80 миллиардов кубометров метров (по состоянию на 2016 год), указывает агентство, пишет РИА "Новости".

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