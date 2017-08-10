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В Подмосковье на выборы зарегистрированы более 2 тыс. кандидатов

10.08.2017 - 12:24

Более 2,1 тыс. кандидатов зарегистрированы в ходе избирательных кампаний в Подмосковье. Об этом, как передает "Агентство Москва", сообщила председатель избирательной комиссии Мособласти Ирина Коновалова в ходе круглого стола с представителями политпартий по итогам выдвижения и регистрации на выборах 10 сентября 2017 г.

«Всего в ходе избирательных кампаний выдвинуто 2 493 кандидата, в том числе 1 874 кандидата выдвинуто от политической партий, 619 выдвинуто в порядке самовыдвижения, - сказала Коновалова. - Зарегистрировано 2 138, отказано в регистрации 169 кандидатам".

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