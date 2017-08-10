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Сурков встретится со спецпредставителем Госдепа по Украине

10.08.2017 - 11:18

Помощник президента России Владислав Сурков встретится со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в последние две недели августа в Москве, пишет газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

"Достигнута договоренность о предстоящей встрече между Волкером и Сурковым по Украине. Она состоится в Москве до конца августа. Скорее всего, в последние две недели", — цитирует газета дипломатический источник.

Собеседник, близкий к администрации Кремля, рассказал "Известиям", что российская сторона намерена детально разъяснить все пункты Минских соглашений, которые, по российской оценке, не выполняются Киевом. По словам собеседника "Известий", стороны будут обсуждать вопросы урегулирования на Украине и недопущения эскалации конфликта. Одной из главных тем станет соблюдение Минских соглашений сторонами конфликта: Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

"Москва предъявит факты, указывающие на то, что Киев не выполняет договоренности, и растолкует обязательства Украины по Минским соглашениям", — добавил источник, пишет РИА "Новости".

Со ссылкой на высокопоставленные источники в дипломатических кругах России "Известия" сообщили также, что решение о встрече кураторов украинского направления в России и США было принято после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Рекса Тиллерсона на полях форума АСЕАН 6 августа в Маниле.

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