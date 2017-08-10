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На юге ДНР от обстрелов поврежден газопровод

10.08.2017 - 11:43

Распределительный газопровод в селе Саханка Новоазовского района на юге ДНР получил многочисленные повреждения в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз».

«По сообщению аварийно-диспетчерской службы Новоазовского управления ГК «Донбассгаз», зафиксированы многочисленные осколочные сквозные повреждения распределительного газопровода в селе Саханка по улице Мира. Аварийная бригада локализовала аварию. Временно отключены от газоснабжения 10 абонентов частного сектора», – отметили в пресс-службе, сообщают "Новости Донецкой Республики".

Там добавили, что с наступлением светлого времени суток ремонтно-восстановительные бригады приступили к ликвидации последствий обстрелов. В работах задействовано семь человек и две единицы спецтехники. Ожидается, что до конца дня газовики ДНР восстановят газоснабжение.

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