ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 54 раза

ВСУ за минувшие сутки 54 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня заявили в оперативном командовании ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины 54 раза нарушили режим прекращения огня. Применялись: артиллерия, минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — отметили в командовании.

Там добавили, что под огнем украинских подразделений оказались 22 прифронтовых населенных пункта Республики и их окрестности. Информация о пострадавших уточняется, сообщают "Новости Донецкой Республики".