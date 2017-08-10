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ЦБ предупредил банки о возможной атаке вирусов-шифровальщиков‍

10.08.2017 - 09:59

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) предупредил кредитные организации страны о возможно готовящейся атаке вирусов-шифровальщиков на банки. Об этом пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на письмо ФинЦЕРТ банкам.

ФинЦЕРТ получил данные о планируемой возможной атаке из рескольких источников, отмечается в сообщении, пишет ПРАЙМ.

Напомним, что ЦБ, выступающий регулятором в банковской сфере РФ, последний раз сообщал о масштабных кибератаках на российские банки в конце июня текущего 2017 года. регулятором были выявлены единичные случаи вирусного заражения банков вредоносными шифровальщиками.

По информации ФинЦЕРТа, атака была начата с рассылки email-писем с файлом-вирусом. В тексте писем злоумышленники убеждали пользователя-сотрудника банка открыть вредоносный файл, в результате чего вирусная программа хакеров активировалась.

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