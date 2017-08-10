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Украина заплатила $300 тысяч за лоббирование своих интересов в США

10.08.2017 - 09:44

Американская компания BGR Group в 2017 году получила $300 тысяч от Национального совета реформ при президенте Украины за лоббирование своих интересов в США. Соответствующие данные приводятся в документах правительственной структуры, которая раскрывает детали лоббистской деятельности в конгрессе США.

Отмечается, что средства были перечислены двумя переводами по $150 тысяч.

Согласно документам, с которыми ознакомился RT, выделенные Киевом деньги были направлены на продвижение интересов Украины в сенате и палате представителей США.
При этом в документе не представлены данные о том, продвижению каких именно законопроектов и инициатив поспособствовали американские лоббисты.

Специальный представитель по Украине при Госдепе США Курт Волкер работает в BGR Group в качестве советника по международным делам.

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