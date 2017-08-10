Боевиков ВСУ подозревают в убийстве мирной жительницы в Попасной

В Попасной, в результате ссоры между мирными жителями и солдатами ВСУ погибла женщина и ранен мужчина. Об этом пресс-центр штаба "АТО" сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вчера, 9 августа, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что госпитализированы гражданские лица, мужчина с диагнозом огнестрельное ранение правой голени, которое вызвано неизвестным лицом, и женщину с телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений, которая скончалась в больнице от полученных травм", - говорится в сообщении.

Как сообщается, конфликт произошел на фоне бытовой ссоры между бойцами "АТО" и местными жителями.

По факту открыто уголовное производство, детали происшествия уточняются.

"Командование "АТО" выражает глубокие соболезнования семье погибшей и примет меры по объективному проведению следствия", - заявили в штабе "АТО", сообщают "Новости Донецкой Республики".