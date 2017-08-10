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Госдеп США считает неприемлемым визит Путина в Абхазию

10.08.2017 - 08:34

В Госдепартаменте США назвали неприемлемым визит российского президента Владимира Путина в Абхазию и призвали Москву «уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии», сообщает 10 августа REGNUM.

«США рассматривают визит президента России Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия», — говорится в сообщении.

В Госдепе также добавили, что в США поддерживают суверенитет Грузии и призывают Россию пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии.
Напомним, президент России Владимир Путин 8 августа, в годовщину начала военной агрессии Грузии против Южной Осетии, прибыл с рабочим визитом в Абхазию.

Позже МИД Грузии призвал РФ прекратить «провокационные действия» против государственности Грузии и проявить уважение к территориальной целостности суверенного государства.

В НАТО заявили, что визит российского президента в Абхазию «наносит вред международным усилиям по поиску мирного и согласованного урегулирования конфликта».

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