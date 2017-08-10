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В Госдепе полагают, что дипломаты США на Кубе подверглись "акустической атаке"

10.08.2017 - 08:59

США полагают, что несколько сотрудников американского посольства на Кубе были подвержены «акустической атаке» с применением специального оборудования, в результате чего у некоторых из них начались проблемы со здоровьем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников из Госдепартамента США.

По словам одного из источников, проблемы были настолько серьёзные, что по меньшей мере двое американских граждан были вынуждены вернуться в США для лечения.

Отмечается, что в результате дипломаты могли навсегда потерять слух, пишет RT.

Чиновники стали жертвами «акустической атаки» не единовременно, считают в Госдепе, однако с конца 2016 года у них наблюдались симптомы, похожие на симптомы сотрясения мозга.

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