Президент Сербии заявил о "давлении" на Белград из-за близких отношений с РФ

Международное сообщество оказывает на Сербию большое давление из-за её близких отношений с Россией. Об этом в эфире сербского телевидения заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы сегодня под большим давлением великих держав. Я впервые говорю об этом таким образом. Больше невозможно появиться где-либо на Западе, чтобы вас не спросили о России. И чтобы вас русские не упрекнули, что вы не сделали чего-то, что они считают интересом, но против чего выступает Запад», — приводит РИА Новости слова Вучича.

Ранее в Минобороны Сербии заявили, что о введении Белградом санкций против России нет и речи, пишет RT.