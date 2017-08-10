Турецкий министр заявил о возможных ответных мерах на запрет ввоза томатов в РФ

Турецкие власти будут вынуждены принять ответные меры, если Россия не откажется от торговых ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции, включая томаты. Об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

«Мы испытываем большое давление (со стороны экспортёров) из-за остающихся торговых ограничений по некоторым овощам, помимо томатов», — сказал министр.

Зейбекчи добавил, что Анкара не может больше игнорировать этот вопрос, однако возлагает надежды на переговоры с Россией, которые состоятся в Измире 17 — 19 августа, пишет RT.