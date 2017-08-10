Захарченко о названии "Малороссия": "Вызывает у многих отторжение"

Идея переучреждения Украины на новых началах вызвала большой интерес общественности, что подтверждает актуальность этой темы на фоне глубокого кризиса, в котором оказалось государство. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, отвечая на вопрос корреспондента "Донецкого агентства новостей".

«Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку, — сказал лидер ДНР. — Уже сейчас можно сказать, что названия «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение. Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря».

Глава Республики подчеркнул, что нынешняя политика действующих властей Украины ставит возможность дальнейшего существования страны под угрозу. «Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны», — резюмировал Захарченко.