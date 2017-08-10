СМИ: Пентагон подготовил план превентивного удара по военным объектам КНДР

Пентагон подготовил план упреждающего удара по военным объектам Северной Кореи с применением стратегических бомбардировщиков Rockwell B-1 Lancer. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленные источники в вооружённых силах.

Отмечается, что шесть бомбардировщиков находятся на авиабазе Андерсен на острове Гуам.

По данным источников телеканала, B-1, применявшиеся в Афганистане и Ираке, были усовершенствованы и модернизированы.

Целями станут около двадцати площадок для запуска ракет, испытательных комплексов и вспомогательных сооружений. Источники также выразили уверенность в точности имеющейся информации о расположении северокорейских объектов, пишет RT.