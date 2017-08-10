В отношении замначальника ЖКХ в Шатуре возбуждено дело

В отношении замначальника ЖКХ и инфраструктуры в Шатуре, который подозревается в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает "Агентство Москва", сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Мособласти.

"Следственным отделом по Шатуре ГСУ СКР по Мособласти расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника ЖКХ и инфраструктуры города Шатура", - говорится в сообщении.

Подозреваемый отстранен от должности по ходатайству следственных органов, добавили в ведомстве.