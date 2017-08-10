В Подмосковье убрали 202 незаконные свалки

В сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области говорится, что в регионе убрали 202 незаконные свалки, что составляет 53% от общего количества нанесенных на интерактивную карту Общероссийского народного фронта (ОНФ) свалок.

«В рамках проекта «Генеральная уборка» в Подмосковье ликвидированы 202 незаконные свалки из 381-й, которые были нанесены на интерактивную карту ОНФ, — уточняется в сообщении. - Такая информация прозвучала на очередном селекторном совещании, организованном Минэкологии Мособласти совместно с представителями ОНФ», передает РИАМО.