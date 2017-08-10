ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКО

ЦБ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации (НКО) "Континент Финанс", московского банка "Анелик РУ" и челябинского "Резерва" на проведение банковских операций и ввел там временную администрацию. При этом НКО не является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На 1 июля этого года "Континент Финанс" занимал 568 место в банковской системе. Организация, по данным ЦБ, проводила сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов для обналичивания денежных средств.

В "Континент Финанс" не особо соблюдали требования по подаче сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в рамках закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Московский банк "Анелик РУ" занимал 524 место в банковской системе и являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг, отмечается в сообщении. Его руководство не соблюдало федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

Деятельность АО "Резерв" была сопряжена с "повышенными кредитными рисками". В ЦБ отметили, что неоднократно направляли руководству банка требования о создании необходимых резервов. В регуляторе добавили, администрация банка "фактически самоустранилась" от решения проблем компании. На момент отзыва лицензии "Резерв" занимал 415-е место в банковской системе страны, пишет "Российская газета".