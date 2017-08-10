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Глава Пентагона пригрозил КНДР гибелью народа

09.08.2017 - 21:16

КНДР должна закрыть ядерную программу и отказаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа". Об этом, как передает РИА "Новости", заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Мэттис призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына принять во внимание "единую позицию СБ ООН и заявления правительств по всему миру", которые, по его словам, признали, что Пхеньян "представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности".

"КНДР должна сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления обладать ядерным оружием. КНДР следует прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа", — говорится в заявлении главы Пентагона.

Мэттис также выразил уверенность, что Северная Корея потерпит поражение в гонке вооружений и любом конфликте, который она спровоцирует. "Объединенные военные силы (США и их) союзников располагают на сегодня самыми четкими, натренированными и надежными оборонными и наступательными возможностями на Земле", — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для Соединенных Штатов. Позднее агентство Рёнхап сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

В субботу Совбез ООН единогласно принял новую резолюцию, которая ужесточает санкции против КНДР. По подсчетам США, ставших автором документа, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард. При этом Вашингтон отказался зафиксировать в резолюции отказ от попыток смены режима в КНДР.

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