Генсек ООН встревожен обострением ситуации вокруг КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встревожен обострением обстановки вокруг Северной Кореи, об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Очевидно, Генсекретарь обеспокоен тем, что мы видим увеличение конфронтационной риторики», — говорит Дюжаррик, пишет RT.

Он также отметил, что Гутерреш «приветствует все инициативы для деэскалации напряжённости и приветствует возвращение на дипломатический трек».

По словам Дюжаррика, принятая резолюция Совбеза ООН по КНДР должна служить «дорожной картой» по деэскалации.

Ранее Евросоюз призвал КНДР вступить в диалог с международным сообществом.