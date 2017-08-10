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Генсек ООН встревожен обострением ситуации вокруг КНДР

09.08.2017 - 21:13

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встревожен обострением обстановки вокруг Северной Кореи, об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Очевидно, Генсекретарь обеспокоен тем, что мы видим увеличение конфронтационной риторики», — говорит Дюжаррик, пишет RT.

Он также отметил, что Гутерреш «приветствует все инициативы для деэскалации напряжённости и приветствует возвращение на дипломатический трек».

По словам Дюжаррика, принятая резолюция Совбеза ООН по КНДР должна служить «дорожной картой» по деэскалации.

Ранее Евросоюз призвал КНДР вступить в диалог с международным сообществом.

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