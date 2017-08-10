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Мэра Виареджо выгнали из ресторана из-за шорт

09.08.2017 - 17:43

Мэра городка Виареджо в итальянском регионе Тоскана Джорджо дель Гингаро заставили покинуть местный ресторан из-за несоответствия дресс-коду: он был в шортах.

По словам политика, несколько дней назад он договорился поужинать с друзьями в ресторане, который он иногда посещает.

Так как это была встреча с друзьями, он решил одеться в стиле casual.

«Мы приходим, нас сажают за столик с видом на море, болтаем со знакомыми за соседним столиком <...>. Тут ко мне подходит смущённый официант и говорит, что из-за того, что я не в длинных брюках, я не могу находиться в ресторане», — написал мэр на своей странице в Facebook.

По словам мэра, ему ничего не оставалось, кроме как выйти из-за стола и покинуть ресторан, пишет RT.

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