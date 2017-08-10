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МИД Абхазии прокомментировал реакцию Грузии на визит Путина в республику

09.08.2017 - 18:14

МИД Абхазии назвал «достаточно нервной» реакцию Министерства иностранных дел Грузии на визит российского президента Владимира Путина в Абхазию 8 августа.

«Несмотря на многочисленные популистские заявления грузинских политиков, а также их западных покровителей в лице США, ЕС, НАТО и других структур, которые предсказуемо выступили с осуждением визита Владимира Путина в Абхазию, хотели бы заверить все заинтересованные стороны в том, что визит прошёл успешно, на высоком межгосударственном уровне, а абхазо-российское стратегическое сотрудничество продолжит динамично развиваться», — говорится в комментарии абхазского МИД.

В ведомстве отметили, что, в отличие от визита вице-президента США Майкла Пенса в Грузию, который проходил на фоне совместных военных учений НАТО, представляющих реальную угрозу для региона, визит российского лидера в Абхазию носил исключительно мирный и созидательный характер, пишет RT.

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