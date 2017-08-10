Миллер: Транзит газа через Украину подвержен рискам

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что плачевное состояние газотранспортной системы Украины не позволяет российской компании дать гарантии на газоснабжение европейских потребителей при транзите голубого топлива через украинскую территорию.

"Состояние украинской газотранспортной системы таково, что никто не может гарантировать надежное газоснабжение европейских потребителей по украинскому коридору", - сказал он.

По словам главы "Газпрома", для стабильных поставок голубого топлива в Европу необходимы современные и надежные экспортные маршруты, пишет "Царьград".