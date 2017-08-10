Ляшко призвал Киев прекратить закупку газового угля у США

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал у властей страны отменить контракт на закупку газового угля у США.

«Как и обещал, обратился к премьеру (Украины Владимиру) Гройсману с требованием отменить решение о закупке импортного угля марки Г. У нас своего такого достаточно! Поэтому надо покупать украинский уголь, давать работу и платить достойную зарплату украинским шахтёрам, а не зарубежным!» — написал Ляшко в Facebook.

Он также отметил, что ожидает от властей реакции по данному предложению.

«Большая свинья, которую власть накануне Дня шахтёра подложила нашим шахтёрам, должна быть немедленно убрана!» — добавил депутат, пишет RT.