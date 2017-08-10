Тиллерсон: Северная Корея "не понимает язык дипломатии"

Слова президента США Дональда Трампа об "огне и ярости" в отношении КНДР озвучены из-за того, что Северная Корея "не понимает язык дипломатии". Об этом, как передает "Царьград", сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"То, что делает президент, это мощный сигнал Северной Корее на языке, который Ким Чен Ын сможет понять, - говорит Рекс Тиллерсон. - Потому что похоже, он не понимает язык дипломатии".

Напомним, ранее глава Белого дома заявил о мощном ядерном потенциале США, а также обещал наказать Северную Корею.