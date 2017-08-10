Тиллерсон: КНДР не является неминуемой угрозой для США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Северная Корея не является «неминуемой угрозой» для США, сообщает Associated Press.

«Американцы могут спать спокойно», — сказал Тиллерсон.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил ответить «огнём и яростью», если со стороны Северной Кореи будет реальная угроза для США, пишет RT.

«То, что делает президент, представляет собой послание Северной Корее на языке, который может понять Ким Чен Ын, потому что он, похоже, не понимает дипломатического языка», — добавил Тиллерсон.

5 августа Совбез ООН принял предложенную США резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР.