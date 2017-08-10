Басурин рассказал о преступлениях ВСУ

Обстрелы южных сел ДНР в ночь на 9 августа велись с позиций украинских силовиков осветительными боеприпасами. Об этом сегодня сообщил замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Мы продолжаем фиксировать случаи применения подразделениями ВСУ осветительных мин калибром 120 и 82 мм по принципу зажигательных боеприпасов. За прошедшие сутки таким способом украинские военные целенаправленно подожгли и уничтожили два жилых дома в Дзержинском и Коминтерново», — сказал Басурин.

Он добавил, что аналогичным методом украинские силовики накануне днем подожгли поля в районе сел Коминтерново и Новая Таврия, сообщают "Новости Донецкой Республики".