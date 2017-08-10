В Северном Синае убиты четверо полицейских

В египетской провинции Северный Синай совершено нападение на группу полицейских. В результате атаки погибли четыре стража порядка.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на службу безопасности Египта.

В среду утром, 9 августа, неизвестные открыли огонь по машине сотрудников полиции, которые направлялись в город Эль-Ариш. В результате нападения двое полицейских и двое призывников получили смертельные ранения, пишет RT.

Отмечается, что нападение было совершено в районе, где зафиксирована активная деятельность террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).