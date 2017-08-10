Информационно-аналитическое сетевое издание
четверг, 10 Августа, 2017
Видео Интервью

Подробно

В Северном Синае убиты четверо полицейских

09.08.2017 - 14:30

В египетской провинции Северный Синай совершено нападение на группу полицейских. В результате атаки погибли четыре стража порядка.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на службу безопасности Египта.

В среду утром, 9 августа, неизвестные открыли огонь по машине сотрудников полиции, которые направлялись в город Эль-Ариш. В результате нападения двое полицейских и двое призывников получили смертельные ранения, пишет RT.

Отмечается, что нападение было совершено в районе, где зафиксирована активная деятельность террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

ПолитикаБольше материалов
Бармалеи для Венесуэлы
Петр Иванченко
«Джавелины» не спасут ВСУ
Константин Щемелинин
Асад побеждает
Николай Севостьянов
ВИЧ ИГИЛ
Артур Атаев
США захватили
Артур Атаев
В Киеве боятся
Игорь Друзь
Косвенная война с США
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Миф равенства
Отдел информации
Коммунисты зачали Гитлера
Николай Севостьянов
Ницше и русские
Илья Макаров
Жизнь за Царя
Алексей Мысловский
Колесо историиБольше материалов
Крест и меч Святой Руси
Александр Гончаров
Уроки столетия
Андрей Горбачев
Немец планирует удар
Петр Мультатули
ПроисшествияЕще
Агония красного дракона
В духовной брани между светом и тьмой не бывает компромиссов
Алексей Мысловский
Украденное будущее России
На памятники святых нападают бесноватые
Константин Залесский
ЭкономикаБольше материалов
Идет война торговая...
Ее венцом станет война на территории третьей страны
Константин Щемелинин
Совок остался в школе
Очищение от социалистических принципов равенства улучшит дисциплину и повысит успеваемость
Александр Литке
Даже мигранты не спасают
Кто будет жить на Дальнем Востоке через десять лет?
Павел Маньшин
В поддержку авторского права
Его отсутствие ведет к монополии и ущемлению свободы слова
Александр Литке
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования