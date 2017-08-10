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На Украине повысили минимальную розничную цену водки

09.08.2017 - 13:59

Кабинет министров Украины повысил минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 14–19,41%, передает Газета.Ru.
Соответствующее постановление правительства было принято на заседании в среду.

Министерство экономического развития и торговли Украины объяснило данный шаг ростом акцизного сбора на большинство алкогольных напитков и не менявшейся с ноября 2016 года минимальной ценой на алкоголь.

Кроме того, по данным ведомства, также выросли цены на другие составляющие цены, в связи с чем она на сегодня не соответствует реальным затратам на производство и реализацию.

«Чтобы защитить потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшить долю теневой экономики, кабинет министров повысил минимальные цены на алкоголь. В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия решено увеличить на 14,0–19,41%; виски, ром и джин — на 6,5–6,6%; коньяк (бренди) — на 12,3–29,1%; вина с добавлением спирта, игристые — на 7,1–13,3%», — говорится в сообщении ведомства.

Данное постановление кабмина вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.

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