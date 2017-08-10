Замглавы СММ ОБСЕ Хуг прибыл в поселок вблизи Ясиноватой

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг приехал с инспекцией в прифронтовой поселок Крутая Балка под Ясиноватой. Об этом сегодня сообщил источник в Минобороны ДНР.

«Сейчас Александр Хуг находится в Крутой Балке», — сказано в сообщении.

Как сообщается, утром замглавы СММ ОБСЕ уже побывал на территории насосной станции Южнодонбасского водовода, где провел мониторинг обстановки. Далее представители миссии отправятся инспектировать Донецкую фильтровальную станцию, а после – прифронтовой поселок Трудовские на западе Донецка, сообщают "Новости Донецкой Республики".