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Замглавы СММ ОБСЕ Хуг прибыл в поселок вблизи Ясиноватой

09.08.2017 - 11:57

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг приехал с инспекцией в прифронтовой поселок Крутая Балка под Ясиноватой. Об этом сегодня сообщил источник в Минобороны ДНР.

«Сейчас Александр Хуг находится в Крутой Балке», — сказано в сообщении.

Как сообщается, утром замглавы СММ ОБСЕ уже побывал на территории насосной станции Южнодонбасского водовода, где провел мониторинг обстановки. Далее представители миссии отправятся инспектировать Донецкую фильтровальную станцию, а после – прифронтовой поселок Трудовские на западе Донецка, сообщают "Новости Донецкой Республики".

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